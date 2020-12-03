رئيس بلدية يطلب اغلاق المدارس في البلدة بسبب ارتفاع اصابات كورونا!

وجه رئيس بلدية بخعون- الضنية محمد يوسف كتاباً الى محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا عبر قائمقام قضاء المنية- الضنية رولا البايع، يطلب فيه اغلاق المدارس الرسمية والخاصة والثانوية والمعهد الفني، بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الآونة الاخيرة بشكل كبير في بلدة بخعون.

