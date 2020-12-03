لبنان

غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 40 إصابة جديدة

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:49
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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و26 حالة شفاء.
وافاد انه "تبعا لهذه المستجدات بات العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم 2911 مصابا.
الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:571 حالة.
اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم فبلغت : 2293 حالة.
كما ان عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغ: 578حالة(مقيمين ووافدين).
كما وارتفع عدد الوفيات المسجلة حتى الان الى: 53 ".


هذا وقد توزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:


حلبا 6، فنيدق5، الشيخ محمد4، ببنين 3، رحبة2، البيرة2، نهر البارد 2،
واصابة واحدة في البلدات التالية: اكروم،السنديانة،تلحميرة، مركز الحجر في فنيدق، القبيات، الريحانية،مشتى حمود، عندقت، تاشع، منيارة، تلمعيان، مجدلا، برقايل، مار توما، مشمش، بيت يونس.
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