ما صحة إصابة 60 طفلا بكورونا في هذه البلدة؟

أعلنت بلدية ديرميماس، في بيان، انه "يتم التداول بلائحة أسماء لأطفال من بلدة ديرميماس حوالى 60 إسما على أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه اللائحة أعدت لغاية أخرى، لكن البعض إستخدمها لخلق البلبلة في المنطقة وصولا الى بيروت".واكدت البلدية ان "كل خبر ينشر خارج صفحة أخبار بلدية ديرميماس هو عار من الصحة، وان الأخبار الرسمية تصدر عن البلدية".