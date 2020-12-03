العثور على "لور" جثة داخل منزلها في الحمراء.. هل تعرفون ذويها؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:بتاريخ 26-11-2020، عُثر على المواطنة لور فرج زكا (مواليد عام 1931) جثّة هامدة داخل منزلها في محلّة الحمراء، ولغاية تاريخه لم يحضر أحد للسؤال عنها.بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو الذين لديهم أي معلومات عنهم، إبلاغهم الحضور الى مركز فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت أو الاتصال على الرقم 740942/01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهم الجثّة.