لبنان

إليكم نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:54
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 أشارت مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى أن "الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف جرت هذا العام على أربعة أيام على التوالي، حيث تنافست اللوائح المشاركة على 110 مقاعد موزعة على 10 كليات، تبعا للقانون النسبي. وقد خاضت القوات اللبنانية الانتخابات منفردة ومحافظة على حجم حضورها، اذ جدد طلاب اليسوعية ثقتهم بها، فحصدت 24 مقعدا، فيما نال تحالف حزب الله - حركة أمل - السوري القومي - التيار الوطني الحر (8 آذار) 17 مقعدا، والكتائب 8 مقاعد. أما النادي العلماني فقد نال 41 مقعدا، والمجموعات المستقلة 20 مقعدا. من ناحية أخرى، فازت حركة أمل بكلية واحدة بالتزكية، فيما فازت القوات اللبنانية بثلاث كليات والنادي العلماني بخمس كليات بالتزكية".

وإذ هنأت "جميع الفائزين في هذه الانتخابات"، أكدت أن يدها "ممدودة لجميع الأفرقاء في المجالس الطالبية من أجل التعاون لما فيه خير الطلاب"، متعهدة بـ"استمرارها في مسؤولياتها تجاه الجميع من دون تفرقة".

ولفت البيان الى انه "سبق وتقدمت مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية بسلسلة اعتراضات حول العديد من المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال مؤمنة بقدرة الشباب اللبناني على التغيير على المستوى الطلابي، ليشكل ذلك مدخلا للتغيير الأكبر الذي تطمح له على مستوى الوطن.

وجاءت النتائج في الكليات التي جرت فيها الانتخابات على الشكل الآتي:

كلية الحقوق (Droit): "القوات" 3 مقاعد - الكتائب اللبنانية مقعدان - "النادي العلماني" 8 مقاعد.
كلية إدارة الأعمال (FGM): "القوات" 5 مقاعد - "تحالف 8 آذار" 6 مقاعد - "الكتائب اللبنانية" مقعدان كلية العلوم السياسية (ISP): "القوات" مقعد - "النادي العلماني" 8 مقاعد.
كلية الهندسة (ESIB): "القوات" 3 مقاعد - "تحالف 8 آذار" 5 مقاعد - "الكتائب اللبنانية" مقعد - المستقلون 8 مقاعد.
معهد إدارة الأعمال (IGE): "القوات" 3 مقاعد - "تحالف 8 آذار" 3 مقاعد - "الكتائب اللبنانية" مقعدان - المستقلون 3 مقاعد.
كلية العلوم (FS): "القوات" 2 مقاعد - "تحالف 8 آذار" 3 مقاعد - المستقلون 6 مقاعد.
كلية الاقتصاد (FSE): "القوات" مقعدان - الكتائب اللبنانية مقعد - "النادي العلماني" 6 مقاعد.
معهد العلاج الفيزيائي (Physiothérapie): "القوات" 3 مقاعد - "النادي العلماني" 6 مقاعد.
كلية التغذية (Nutrition): "النادي العلماني" 6 مقاعد - المستقلون 3 مقاعد.
كلية العلوم التمريضية (FSI): "القوات" 2 مقاعد - "النادي العلماني" 7 مقاعد".
 
كما تقدمت القوات اللبنانية في هوفلين، حيث حصدت ٩ مقاعد فيما حصدت العام الفائت ٧ مقاعد.
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