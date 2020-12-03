عون اتفق ودياب على تفويض وزني التفاوض مع البنك الدولي حول "شبكة الامان الاجتماعي"

اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، على تفويض وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للازمات، مع الاخذ في الاعتبارات الملاحظات الآتية:

- العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 1,5% خلال فترة تسديد القرض (18 الى 20 سنة).

- أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

- المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد اقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.

- العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

ووجهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى الى كل من الرئيس دياب ووزني.