لبنان

خلية الأزمة في البيرة: إصابة جديدة وعلى المخالطين الحجر تجنباً للانتشار

Lebanon 24
03-12-2020 | 16:07
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أعلنت خلية الأزمة في البيرة، عن اصابة جديدة في البلدة، وطلبت من أهلها وعائلتها ومخالطيها "ضرورة الحجر المنزلي، لان انتشار الفيروس في البلدة سيكلفنا ارواحا نحبها ونجلها".

وأشارت اخلية في بيانها الى انه "لأول مرة في البلدة تأتي الاصابة من حي محلي (اي ان العدوى نتيجة مخالطة لاصابة من سكان البلدة) على عكس الحالات السابقة التي كان مصدر العدوى من خارج البلدة، عليه حدد الفريق الطبي التابع لخلية الأزمة مصدر الاصابة ويعمل جاهدا لضبط التفشي بالتنسيق مع بلدية البيرة وشرطتها".
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