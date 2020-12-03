لبنان

المجلس الاعلى للدفاع ملتئم في بعبدا

Lebanon 24
03-12-2020 | 16:10
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عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد ولمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في ضوء قرار التعبئة العامة، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال النصولي، رئيس مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
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