إصابة جديدة في بلدة الزرارية

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، "رصد اصابة جديدة بفيروس كورونا وطلبت من جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr".

وجددت دعوتها ب"ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين".