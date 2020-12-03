تخلية كمال الأمين بسند إقامة في ملف الصيرفة

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بترك رئيس دائرة التدقيق في مصرف لبنان كمال الأمين بموجب سند إقامة.



وكان الأمين قد مثل أمام عون في مكتبها في عدلية بعبدا في حضور المفرزة القضائية في الضاحية بناء لاستدعاء على خلفية ملف الصيرفة.