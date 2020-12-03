بلدية دار بعشتار: إصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية داربعشتار في بيان، إصابة إحدى الراهبات وهي تقيم في مدرسة القديسة تريزيا داربعشتار بفيروس كورونا، مؤكدة أن" المصابة كانت تلتزم الحجر منذ مدة ولم تخالط أحدا من أخواتها الراهبات، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية وقد تبين انها مصابة بفيروس كورونا بعد إجرائها فحص pcr وإن البلدية قامت بكافة الاجراءات اللازمة".

كما طلبت البلدية من كافة أهالي الطلاب "إلزام أولادهم بارتداء الكمامة وخصوصا داخل الباص الذي يقلهم الى المدرسة".