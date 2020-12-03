الوضع يتطلب متابعة استثنائية.. ودياب بطالب بتمديد التعبئة العامة لهذا التاريخ





وفي بداية إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال عون: "صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة".



وأضاف: "لضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علماً أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها". أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق".وفي بداية إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال عون: "صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة".وأضاف: "لضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علماً أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها".

من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الى أنّ "تطبيق الإجراءات كان جيداً. وكان الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها".



واعتبر أنه "من الضروري تجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار 2021".