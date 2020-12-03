لبنان

تمديد إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة حتى إشعار آخر

Lebanon 24
03-12-2020 | 16:28
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أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي مذكرة أكد بموجبها "الإستمرار بإقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة وحتى إشعار آخر، نظرا لاستمرار تزايد معدلات الإصابة بوباء كورونا في منطقتنا وتسببها ببعض حالات الوفاة، وبناء على الوضع الصحي الدقيق في البلاد، وحرصا على السلامة العامة، وصحة المصلين والأهالي، وعملا بمقاصد الشريعة الغراء، والتزاما بفتاوى كبار علمائنا في لبنان والعالم الإسلامي".

وأكد "إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف، والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها"


وطلب من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين" الإلتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار".
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