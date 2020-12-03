معلومات تحذّر من تهديدات أمنية جديدة.. وهذا ما طلبه المجلس الاعلى للدفاع

في جلسته التي إنعقدت اليوم الخميس لمتابعة احدث المستجدات الامنية والصحية على مستوى البلاد، إطلع المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة الأمنية على معلومات تحذّر من تهديدات امنية جديدة. وبناءً عليه طلب المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ أعلى مستوى من الجهوزية.