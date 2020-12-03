لبنان

معلومات تحذّر من تهديدات أمنية جديدة.. وهذا ما طلبه المجلس الاعلى للدفاع

Lebanon 24
03-12-2020 | 17:04
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في جلسته التي إنعقدت اليوم الخميس لمتابعة احدث المستجدات الامنية والصحية على مستوى البلاد، إطلع المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة الأمنية على معلومات تحذّر من تهديدات امنية جديدة. وبناءً عليه طلب المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ أعلى مستوى من الجهوزية.
 
 
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