هذه هي نتائج تحاليل عينات طحين الهبة العراقية

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن نتائج التحاليل التي أجراها معهد البحوث الصناعية - المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز، التي أجريت لعينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة في مستودعات في منطقة الكرنتينا، وأخذت من أماكن مختلفة حسب الأصول المعمول بها، وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية.