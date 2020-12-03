3 اصابات بحادث سير على طريق عام فنيدق

ادى حادث سير على طريق عام بلدة فنيدق - عكار ، بين سيارتين الاولى نوع مرسيدس والثانية من نوع هوندا، الى اصابة 3 اشخاص من ركاب كلا السيارتين، و تولى عناصر الصليب الاحمر اللبناني اسعافهم و نقلهم الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار للمعالجة.

ووصفت حالتهم بالمستقرة .