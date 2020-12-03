لبنان

مصلحة الطلاب الكتائب: فوز 11 من الحركة الطالبية الموحدة المدعومة من الكتائب والمستقلين في انتخابات اليسوعية

Lebanon 24
03-12-2020 | 17:44
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 لفتت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب، في بيان، الى ان "ثورة انتخابية طالبية شهدتها جامعة القديس يوسف، فقد أعلنت الحركة الطالبية الموحدة Unified Students Movement عن فوز 11 من مرشحيها في الوائح المدعومة من طلاب الكتائب والمستقلين في انتخابات جامعة القديس يوسف USJ كالتالي:
فوز المرشح ماريو يمين في كلية إدارة الأعمال.
فوز المرشح محمد ناطور في كلية إدارة الأعمال.
فوز المرشحة جويل جبيلي في كلية الحقوق.
فوز المرشح شربل أبي كرم في كلية الحقوق.
فرز المرشح باترك جعارة في كلية الهندسة.
فوز المرشح إيلي حجار في كلية الاقتصاد.
فوز المرشح جورجيو رزق في كلية الاقتصاد.
فوز المرشحة فانيسا كجوني في كلية الاقتصاد.
فوز المرشحة زينة عياد في معهد ادارة الأعمال.
فوز المرشحة ميريم أبي راشد في معهد إدارة الأعمال.
فوز المرشحة سيلين ضو في القبالة القانونية".

وختم البيان: "إن الطلاب الفائزين يعاهدون الجميع مد يدهم للعمل داخل الهيئات الطالبية بما فيه مصلحة جميع الطلاب والجامعة، كما أننا نهدي الفوز إلى أرواح ضحايا انفجار بيروت عشية ذكرى الشهر الرابع لوقوع الانفجار، معاهدينهم البقاء على الثوابت التغييرية والسيادية، مناضلين من أجل تبيان الحقيقة وبناء لبنان الجديد".
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