سامي الجميل : مبروك لطلاب اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة في جامعة الحرية والكرامة

مبروك لطلاب الجامعة اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة التي تجاوزت محاولات التشويش والترهيب، وأخص بالتهنئة صبايا وشباب الكتائب وأصدقائهم الذين ثبتوا الخيار التغييري السيادي في جامعة الحرية والكرامة.#طلّاب_التغيير pic.twitter.com/Xat3bMZhUh
— Samy Gemayel (@samygemayel) December 3, 2020
مبروك لطلاب الجامعة اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة التي تجاوزت محاولات التشويش والترهيب، وأخص بالتهنئة صبايا وشباب الكتائب وأصدقائهم الذين ثبتوا الخيار التغييري السيادي في جامعة الحرية والكرامة.#طلّاب_التغيير pic.twitter.com/Xat3bMZhUh