سامي الجميل : مبروك لطلاب اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة في جامعة الحرية والكرامة

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر "تويتر" : "مبروك لطلاب الجامعة اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة التي تجاوزت محاولات التشويش والترهيب، وأخص بالتهنئة صبايا وشباب الكتائب وأصدقائهم الذين ثبتوا الخيار التغييري السيادي في جامعة الحرية والكرامة". وارفق التغريدة بهاشتاغ: #طلاب_التغيير

مبروك لطلاب الجامعة اليسوعية على التجربة الديمقراطية المميزة التي تجاوزت محاولات التشويش والترهيب، وأخص بالتهنئة صبايا وشباب الكتائب وأصدقائهم الذين ثبتوا الخيار التغييري السيادي في جامعة الحرية والكرامة.#طلّاب_التغيير pic.twitter.com/Xat3bMZhUh — Samy Gemayel (@samygemayel) December 3, 2020