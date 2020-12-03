مناشدة للتدخل لإعادة سائقي الشاحنات العمومية من سوريا... إليكم التفاصيل

ناشد رئيس رابطة مخاتير وسط وسهل القيطع مختار بلدة ببنين - عكار محمد طالب "جميع المسؤولين والقيمين في الدولة للتدخل السريع والعمل على إعادة أبنائهم سائقي الشاحنات العمومية المتواجدين حاليا في سوريا" .

وقال " هناك 60 سائق من أبناء عكار، لشاحنات تعمل على نقل حمولاتٍ من لبنان الى سوريا، وقد جرت العادة أن يقوموا بإفراغ حمولاتهم والعودة مباشرة الى لبنان، وقد مضى على إحتجازهم في سوريا حوالي الأسبوعين، دون أن يسمح لهم بإفراغ حمولاتهم ، أو بالعودة الى لبنان، مما جعلهم بحكم المحتجزين، وسط أوضاع مزرية جدا وظروف صعبة".

وختم طالب :" نوجه اليوم صرخة الى الجميع لرفع هذا الظلم عن أبنائنا الذين يكدون ويتعبون ويفنون اعمارهم على الطرقات، في سبيل تأمين عيش كريم لعائلاتهم، في ظل ظروف صعبة تمر على لبنان واللبنانيين، آملين أن تلاقي صرختنا آذان صاغية تسعي لحل هذه المشكلة قريبا ليعود هولاء الشباب الى عائلاتهم وأولادهم".