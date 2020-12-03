لبنان

الشباب المركزي في أمل هنأ طلابه باليسوعية بالحصول على رئاستي كليتي الزراعة والمعلوماتية

Lebanon 24
03-12-2020 | 18:40
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 هنأ مكتب الشباب والرياضة المركزي في "حركة أمل" ببيان، "طلابه في الجامعة اليسوعية بحصول الحركة على رئاستين: رئاسة كلية الزراعة ورئاسة كلية المعلوماتية في آن واحد، إضافة إلى ارتفاع عدد الفائزين من مرشحي الحركة".

وشكر "الطلاب الأوفياء الذين ما قصروا يوما مثبتين أن حركة أمل قادرة بفكرها وميثاقها وإيمانها وتوجيهات رئيسها الاخ نبيه بري على تعزيز حضور الشباب والطلاب".

ودعا إلى "كلمة سواء ووحدة صف بين كل القوى الطالبية في كل فروع الجامعة اليسوعية، كما الى توحد مسيرة العمل الطلابي في الجامعة بهدف خدمة جميع الطلاب في سبيل مواجهة التحديات المستجدة هذا العام الناتجة من أزمة كورونا ومخاطرها التربوية، إضافة الى الأزمة الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بغلاء المعيشة والأقساط المرتفعة، خصوصا لجهة احتمال تحرير سعر صرف الدولار".
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