الجيش يداهم منازل مطلوبين في منطقة الهرمل... هذا ما ضبطه!

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة الهرمل منازل عدد من المطلوبين، وضبطت داخل أحدها حوالي 13 كيلو غراماً من حشيشة الكيف، و45 غراماً من زهرة الحشيشة وبعض لوازم توضيب المخدرات وذخائر حربية.

تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.