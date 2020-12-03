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لبنان
سفيرة فلندا تزور الراعي: مبدأ الحياد الناشط يحظى بدعم المجتمع الدولي
Lebanon 24
03-12-2020
|
18:43
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي سفيرة فلندا في لبنان تارجا فيرنانديز وجرى عرض للأوضاع المحلية والاقليمية.
وبعد اللقاء قالت فيرنانديز:" لقد تشرفت بزيارة صاحب الغبطة والحديث معه حول الأوضاع الراهنة في لبنان، وحول رؤيته للازمات وسبل حلها، كما استمعت من غبطته لمبدأ الحياد الناشط وهو مبدأ يحظى بدعم المجتمع الدولي، ويعيد لبنان الى ما كان عليه من إزدهار منذ العام 1920 ويعطي فرصة لحل كل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان".
كما استقبل البطريرك الراعي الدكتور ميشال افرام رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان.
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