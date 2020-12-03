في فنيدق.. جمعية التميز الإنساني توزع المساعدات الشتوية

وزعت جمعية التميز الانساني وبالتعاون مع جمعية التعاون الاجتماعي والثقافي مساعدات شتوية في بلدة فنيدق بتمويل من اهل الكويت.و شملت المساعدات ( 100غالون مازوت، 100حصة غذائية ، 100حرام، 100 جزمة ولادية، 100 بيجاما ولادية، 200 ربطة خبز.وقد استفاد من التوزيع 53 عائلة لبنانية و 47 عائلة سورية...وقد اشرف على التوزيع عبدالله بركات مدير جمعية التميز في الشمال..بدوره رئيس جمعية التعاون نهاد الكك شكر "اهل الخير في الكويت وجمعية التميز الممثلة برئيسها الدكتور خليل حمادي ودعا كل المنظمات والهيئات الخيرية الوقوف الى جانب المحتاجين من اللبنانيين والسوريين وخاصة في هذا الشتاء البارد والظرف الاقصادي الدقيق والوضع الصحي الذي يمر به لبنان وتوقف جميع الاعمال في القرى والمناطق الباردة".