شهادتان من الإنتربول تكريماً للشهيدَين جلال شريف وزياد العطّار

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، بعد ظهر اليوم 3-12-2020 –كلٌ على حِدة - العميد في الجيش اللبناني علي شريف والد الرائد الشهيد جلال شريف، والسيّدة جومانا العطّار زوجة المؤهل الشهيد زياد العطّار، (استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما في مركز خدمتهما في فصيلة الأوزاعي نتيجةً لإطلاق النار عليهما من قبل أحد الأشخاص.)وسلّم اللواء عثمان إلى كل منهما شهادة من مؤسسة "الإنتربول" تكريماً للشهيدَين، لقاء تضحيتهما في سبيل مجتمعهما وبلدهما وإسهامهما في جعل العالم أكثر أماناً.وقد شكر العميد شريف والسيّدة العطّار، اللواء عثمان على وقوفه إلى جانب عائلتَيهما في مصابهم الأليم.