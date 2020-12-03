لبنان

شهادتان من الإنتربول تكريماً للشهيدَين جلال شريف وزياد العطّار

Lebanon 24
03-12-2020 | 19:30
A-
A+
Doc-P-771688-637426209942237869.jpg
Doc-P-771688-637426209942237869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، بعد ظهر اليوم 3-12-2020  –كلٌ على حِدة - العميد في الجيش اللبناني علي شريف والد الرائد الشهيد جلال شريف، والسيّدة جومانا العطّار زوجة المؤهل الشهيد زياد العطّار، (استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما في مركز خدمتهما في فصيلة الأوزاعي نتيجةً لإطلاق النار عليهما من قبل أحد الأشخاص.)
 وسلّم اللواء عثمان إلى كل منهما شهادة من مؤسسة "الإنتربول" تكريماً للشهيدَين، لقاء تضحيتهما في سبيل مجتمعهما وبلدهما وإسهامهما في جعل العالم أكثر أماناً. 
وقد شكر العميد شريف والسيّدة العطّار، اللواء عثمان على وقوفه إلى جانب عائلتَيهما في مصابهم الأليم.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:27 | 2020-12-04
00:15 | 2020-12-04
00:09 | 2020-12-04
00:03 | 2020-12-04
23:45 | 2020-12-03
23:28 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website