عكر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة وهذا ما طلبته

صدر عن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي :"تستمر الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الاسرائيلي للاجواء اللبنانية، حيث حلق الطيران المعادي اليوم فوق الأجواء اللبنانية، وصولا الى أعالي كسروان وجبيل وشكا. على الأمم المتحدة التدخل السريع لوضع حد لهذه الإنتهاكات التي تشكل خرقا للسيادة اللبنانية ومخالفات واضحة للقرار 1701 الذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، وأي خرق له قد يزيد الأوضاع تعقيدا".