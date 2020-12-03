لبنان

عكر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة وهذا ما طلبته

Lebanon 24
03-12-2020 | 19:40
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 صدر عن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي :"تستمر الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الاسرائيلي للاجواء اللبنانية، حيث حلق الطيران المعادي اليوم فوق الأجواء اللبنانية، وصولا الى أعالي كسروان وجبيل وشكا. على الأمم المتحدة التدخل السريع لوضع حد لهذه الإنتهاكات التي تشكل خرقا للسيادة اللبنانية ومخالفات واضحة للقرار 1701 الذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، وأي خرق له قد يزيد الأوضاع تعقيدا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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