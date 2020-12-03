الحركة البيئية: هناك خرقٌ لقرار وقف الأعمال بمشروع البناء المخالف قرب جسر غلبون

أعلن المرصد البيئي في "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، أنه وصلته "صورة مأخوذة اليوم، تظهر أن مؤسسة بيروت وجبل لبنان تخرق قرار وقف الأعمال بمشروع البناء المخالف قرب جسر غلبون، والذي بدأ تنفيذه صباح 25 تشرين الثاني 2020 وتستكمل الأعمال بالسر، على الأرجح ليلا، تحضيرا لصب الباطون بغتة لوضع الجميع تحت الأمر الواقع، وهي بذلك تخالف قانون البناء إذ أن المشروع ينفذ دون التراخيص وفي عقار غير صالح للبناء ودون التراجع عن مجرى النهر والجسر والطريق العام".وأشار المرصد الى أنه "كان يتمنى ان يقوم رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بما يقوم به مدير مصلحة الليطاني الدكتور سامي علويه الذي حرر خلال سنتين 3 ملايين و500 الف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها في حرم نهر الليطاني، وأزال 20 ألف متر مربع من الباطون المخالف".ووضع "هذه الصور برسم القوى الأمنية"، مطالبا بـ"محاسبة كل من خرق قرار وقف الأعمال".