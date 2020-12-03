في الهرمل.. 15 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة

أعلنت لجنة التتبع والترصد الهرمل اليوم عن تسجيل خمسة عشر اصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة.واوضحت انه "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".واملت من الاهالي "الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية".ودعت الى الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.