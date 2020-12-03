دياب استقبل الحوت وعرض معه اوضاع شركة طيران الشرق الاوسط

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بحضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب. وجرى عرض لشؤون الشركة في ظل الأوضاع العامة الاقتصادية وجائحة كورونا.