لبنان

قضاء صور يسجل 24 إصابة كورونا جديدة

Lebanon 24
03-12-2020 | 20:45
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 أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تم اليوم تسجيل 24 إصابة بcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم حالتان من التابعية الفلسطينية، وتوزعت الإصابات اليوم على النحو الآتي: عيتيت 3، معروب 3، الرشيدية 3، صور 1، قانا 1، شحور 1، طيرفلسية 1، الحوش 1، برج رحال 1، جبال البطم 1، جويا 1، البازورية 1، بافلية 1، المعشوق 1، الشعيتية 1، ديرقانون النهر 1، البرج الشمالي 1، والبص 1. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3531 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 238 حالة وافدة - 3 حالات وفاة، 3293 حالة محلية من بينها 572 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و66 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية - اليونيفيل، و43 حالة وفاة محلية".

وأشارت إلى "تماثل 1876 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 845 شفاء مخبريا و1031 شفاء زمنيا".

ولفتت إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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