عبد الله شكر خير لتخصيصه 500 مليون ليرة لقسم كورونا في مستشفى سبلين

شكر النائب بلال عبد الله، في بيان، "رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لتخصيصه قسم كورونا في مستشفى سبلين الحكومي بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، لدعم توسعة القسم الممولة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والمجهز بمساعي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن".