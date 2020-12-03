نزيه نجم: الفساد أكل البلد والحريري لا يتأثر بالخارج

شكر النائب نزيه نجم "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي لحرصهما ودعمهما ووقوفهما بجانب لبنان"، وقال في حديث عبر قناة "فرانس 24": "إن هناك مشكلة بنيوية، فالفساد أكل البلد، ونتمنى أن ينجح الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة فورا وتكون من اختصاصيين وتابعة للبنانيين لا لأحد آخر".أضاف: "الرئيس الحريري لا يتأثر بالخارج، بل غيره من تأثر، فالعقوبات الاميركية خلطت الاوراق".وأشار إلى أن "الحريري لا يلتقي أي كتلة نيابية، وإن تواصل مع أحد فهو تواصل مع الكتل التي سمته".وعن ملف الطاقة، قال نجم: "لم تتأمن الكهرباء للبلد، إلا عبر بواخر مستأجرة وبكلفة عالية، فلو أنجزنا المصانع لكنا وفرنا المال وأمنا الكهرباء".وبالنسبة الى الوضع المعيشي، قال: "إن ثمة أصولا لرفع الدعم، إذ يرفع عن الطبقات القادرة لا المعدومة".