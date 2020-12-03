لبنان

جنبلاط: ماذا وراء مقتل أبو رجيلي؟

Lebanon 24
03-12-2020 | 22:42
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غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "‏ماذا وراء مقتل العقيد منير ابو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية؟. هل ان هذا الحدث المريع لتعطيل اي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
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وليد جنبلاط

منير أبو رجيلي

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