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لبنان
جنبلاط: ماذا وراء مقتل أبو رجيلي؟
Lebanon 24
03-12-2020
|
22:42
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غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "ماذا وراء مقتل العقيد منير ابو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية؟. هل ان هذا الحدث المريع لتعطيل اي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
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وليد جنبلاط
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