جنبلاط: ماذا وراء مقتل أبو رجيلي؟

غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "‏ماذا وراء مقتل العقيد منير ابو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية؟. هل ان هذا الحدث المريع لتعطيل اي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟".