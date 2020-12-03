سلامة يرد على ضاهر: ذهب لبنان موجود في خزنات مصرف لبنان وهو محرّر من أي قيود

رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لبرنامج صار الوقت" على قناة الـ"mtv" على حديث النائب ميشال ضاهر بالقول إنّ "ذهب لبنان موجود في خزنات مصرف لبنان وهو محرّر من أي قيود سواء في لبنان او خارجه".وكان ضاهر قد تخوف من مصير ذهب لبنان خلال استضافته في حلقة صار الوقت.