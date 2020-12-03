متقاعدو الأمن الداخلي في الجنوب شددوا على عدم التفريط في الحقوق

عقد لقاء موسع لمتقاعدين من قوى الامن الداخلي في منطقة الجنوب، في السكسكية، حضره عدد كبير منهم، اضافة الى وفد من المتقاعدين في منطقة الشمال تقدمه العميد المتقاعد بسام الايوبي، ووفود من مناطق بيروت وصيدا وجزين.وأثنى المؤهل اول حسين كوثراني في كلمته، على "ايجابية اللقاء والتواصل والعمل الجماعي وعدم التفرد والابتعاد عن العرضات الاعلاميه غير المجدية واعتماد سياسة اليد الممدودة بين الزملاء".وشرح العميد بسام الايوبي من جهته "نتائج الاجتماع الذي عقده وفد من المتقاعدين مع اللواء المدير العامة لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان".وبعدها تناوب على الكلام عدد من المتقاعدين الذين شددوا على "عدم التفريط في حقوقنا المكتسبه لجهة الطبابة المجانية... والمنح المدرسية وعدد من القضايا التي تهم المتقاعدين".