لبنان

دراسة نتائج الانتخابات الطلابية

Lebanon 24
04-12-2020 | 00:03
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تدرس جهات حزبية، من الموالاة والمعارضة نتائج الانتخابات الطلابية لتبني على الشيء مقتضاه، في ما خص مسار الانتخابات النيابية المقبلة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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