لبنان

المغتربون متردّدون

Lebanon 24
04-12-2020 | 00:09
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ساهمت الأجواء الداخلية الضاغطة في تردّد عدد من المغتربين الراغبين في المجيء إلى لبنان إلى إعادة درس خيارات قضاء الأعياد فيه، وفق أسرار "اللواء".
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