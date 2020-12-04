توفي بعد رمي نفسه من الطابق السابع في أبي سمراء

أقدم المدعو "م.م" من مواليد ١٩٩٢ على رمي نفسه من على شرفة منزله من الطابق السابع بناية الدبوسي في منطقة ابي سمراء طرابلس.وقد حضرت على الفور فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ في الجمعية الطبية الى المكان وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى الشفاء بحالة حرجه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.فيما عملت القوى الامنية على فتح تحقيق بالحادثة.وأفادت المصادر ان "الشاب المتوفي يعاني من اضطرابات نفسية.