القمر الاصطناعي الفرنسي لم يلتقط أي صور لانفجار بيروت

كشفت المصادر لـ"الأنباء" أن "المحقق العدلي تبلغ شفهيا من الفريق القضائي الفرنسي الذي يجري تحقيقات منفصلة في باريس، أن القمر الاصطناعي الفرنسي، لم يلتقط أي صور للانفجار عند وقوعه، لأن القمر الذي يستدير بشكل دائم، وللمصادفة أن القمر كان متجها نحو قبرص مع انحراف الى الغرب عند حصول الانفجار".