نواب حزبيون اكثروا من زياراتهم محيط احرام جامعية

لوحظ ان نوابا حزبيين اكثروا من زياراتهم محيط احرام جامعية في مسعى اضافي الى تسييس الاستحقاق الطالبي فيما تصدر احزاب اخرى بيانات تضخم فيه انتصاراتها في الجامعات، بحسب ما ورد في "النهار".

