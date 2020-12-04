كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اليسوعيّة" للعلمانيّين": "مرّة جديدة، يربح «النادي العلماني» معركته في وجه أحزاب السلطة، ويواصل اختراقه المشهد الجامعي والاستحواذ على ثقة الرأي العام الطالبي بتعزيز حضوره في جامعة القدّيس يوسف، حيث فاز برئاسة الهيئات الطالبية في كل الكليات (12 كلية) التي خاض فيها الانتخابات تحت اسم حملة «طالب». في المقابل، انتزع «المستقلّون» ثماني كليات، فيما حاز تحالف طلاب التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل رئاسة الهيئات الطالبية لأربع كليات، ومن بينها كلية إدارة الأعمال في مجمع هوفلين، حيث أمّ المعارك. أما طلاب حزب القوات الذين خاضوا المعركة منفردين فلم يتمكنوا من الوصول إلى رئاسة الهيئة الطالبية في أيّ من الكليات الـ24. وبذلك، يكون «النادي العلماني» هو الفائز الأوّل في انتخابات «اليسوعيّة» من حيث عدد الكليات. وبما أن عدد المقاعد غير مرتبط بعدد رئاسات الهيئات الطالبية، فإنّ المقاعد الـ 240 توزّعت على القوى المتنافسة كالآتي: 95 مقعداً للمستقلين، 85 مقعداً للنادي العلماني، 36 مقعداً لتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل و24 مقعداً للقوات اللبنانية". لقراءة المقال كاملاً