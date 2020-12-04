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لبنان
رسالة دولية بالغة الدقة
Lebanon 24
04-12-2020
|
06:27
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وجّهت إدارة دولية رسالة بالغة الدقة الى مَن يعنيهم الأمر وحصرت زيارة مسؤول مكلّف بملف حسّاس بعدد من المسؤولين فقط، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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