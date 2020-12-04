الحريري: رتبوا أموركم على أساس أن الحكومة مش قريبة

كتبت صحيفة "الأخبار": "نقل قائد الجيش العماد جوزف عون عن الرئيس سعد الحريري قوله: "رتبوا أموركم على أساس أن الحكومة مش قريبة". وهذا ما أبلغه الرئيس عون لدياب من خلال اتصالات مباشرة وغير مباشرة طالباً منه العودة إلى ممارسة دور أكبر والتوقيع على قرارات، كان دياب يرفض القيام بها".