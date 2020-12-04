لبنان

فحوص PCR لمصابين ومخالطين في قرى عكارية

Lebanon 24
04-12-2020 | 08:49
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أجرى فريق من وزارة الصحة في برقايل - عكار، فحوص PCR لمصابين ومخالطين من أكثر من 10 قرى عكارية، بعد التنسيق والمتابعة بين رئيس "حركة الإصلاح والوحدة" ماهر عبد الرزاق والوزارة وخلية الازمة في البلدة.

وشكر عبد الرزاق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن "على هذه المبادرة الطيبة تجاه عكار"، مشيرا الى انه "صاحب الحس الوطني والمسؤول، يعمل على مستوى الوطن ولجميع اللبنانيين".

وقال:"المطلوب من الشعب اللبناني أن يكون على مستوى الوعي والادراك في مواجهة هذا الوباء الخطير، ويجب ان نتوحد لننقذ الشعب من كل الأوبئة من كورونا ومن وباء الفقر والحرمان والجهل، وعلى المسؤولين ان يخلصوا وطنهم ويخرجوه من ازمته".
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