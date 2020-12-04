تبريك مغارة الميلاد في جبيل الاثنين

أكدت بلدية جبيل في بيان أن "راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، يترأس صلاة تبريك مغارة الميلاد عند الشارع الروماني في المدينة، الخامسة عصر يوم الاثنين 7 الحالي، تحت شعار "ميلادك هالسنة بيضوي الأمل بقلوبنا".

أضاف البيان: "تقودنا زينة هذا العام إلى الجوهر، وهو ميلاد يسوع المسيح، الحقيقة الثابتة التي لا تتغير على الرغم من تبدل الظروف والأوضاع من حولنا. وبدل الشجرة المعتادة الكبيرة في وسط الشارع الروماني ستزين البلدة 100 شجرة تمتد من الشارع الروماني إلى شوارع السوق المجاورة، وذلك احتفالا بمئوية لبنان الكبير".

وختم: "لنجتمع أمام المغارة في جبيل مع عائلاتنا، ولنصل أمامها لأجل لبنان".