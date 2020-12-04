سرقة سيارة في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إقدام مجهولين فجرا على سرقة سيارة من نوع "كيا بيكانتو" رقم لوحتها G/648342 لصاحبها م.ج.ر، من أمام منزله في بعلبك.