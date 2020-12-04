لبنان

رواية عن انتقال نصرالله إلى إيران.. مخابرات واتصالات بين "حزب الله" والحرس الثوري

Lebanon 24
04-12-2020 | 09:21
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نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع زعم أنّ الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، يعتزم الانتقال إلى إيران، وربما يكون قد اتخذ هذه الخطوة بالفعل.

وأوضح مصدر مطلع، بحسب رواية الصحيفة، أنّ "أجهزة المخابرات اللبنانية ودول الجوار رصدت اتصالات بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله عقب اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده"، ويتوقع المصدر أن "يبقى نصر الله في طهران لفترة غير محددة، وليس من الواضح تاريخ عودته إلى لبنان".
ويأتي الانتقال إلى إيران بعد مقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، الجمعة الماضي شرقي طهران.
وأشارت قناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أنّ "نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه، وسط مخاوف من أن "يكون هو التالي على قائمة استهداف أميركية - إسرائيلية بعد اغتيال كبير علماء إيران النوويين في عملية منسوبة إلى إسرائيل"، بحسب ما نقله عنها موقع "تايمز أوف إسرائيل".
 
وأفادت صحيفة "الجريدة"، في وقت سابق من تشرين الثاني الماضي، أنّ مصدراً مقرباً من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أكّد نجاح حزب الله في الكشف عن عملية اغتيال لنصر الله وعدد من قادة الفصائل الموالية لطهران في سوريا والعراق.
المصدر: وكالات
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