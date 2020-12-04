لبنان

في بعبدا.. جثة رجل بجانبه مسدس

Lebanon 24
04-12-2020 | 09:35
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عثر في منطقة بعبدا أمس الخميس على جثة المدعو "ن. س."  مصابا بطلق ناري في رأسه ويوجد مسدس بجانبه ويعتقد أنها عملية إنتحار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". وتم تكليف طبيب شرعي للكشف على الجثة.
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