لبنان

في تحويطة الغدير.. توقيف أحد تجار المخدرات ودهم منزله وضبط كمية كبيرة منها!

Lebanon 24
04-12-2020 | 09:52
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولاسيما في مجال ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدّرات.

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخص من أصحاب السوابق، بمعاودة نشاطه في مجال الإتجار والترويج.

بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ التوصل الى تحديد مكان إقامته والمركبة الآلية التي يستخدمها في تنقلاته.

على الأثر، وبتاريخ 27-11-2020 داهمت قوة من المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة منزله في محلة تحويطة الغدير - الضاحية الجنوبية، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

- م. ح. (مواليد عام 1960، لبناني)

كذلك ضبطت كمية كبيرة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، على الشكل التالي:

- حوالى /1/ كلغ ونصف من مادّة الكوكايين موزّعة في داخل مئات العلب البلاستيكية وأكياس نايلون صغيرة.

- /54/غ. باز كوكايين.

- حوالى /1/ كلغ ونصف من حشيشة الكيف.

- ميزان حسّاس.

- مسدس حربي مع مماشط وطلقات صالحة للاستعمال.

- /184/ طلقة من عيار /7.62/ ملم. مع ممشطين، جميعها صالحة للاستعمال.

التحقيق جارٍ بإشراف القصاء المختص".
 
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