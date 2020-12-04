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لبنان
مصلحة تسجيل السيارات في صيدا أغلقت ابوابها بعد اصابة موظفة بـ"كورونا"
Lebanon 24
04-12-2020
|
10:30
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أغلقت صباح اليوم مصلحة تسجيل السيارات في صيدا( النافعة) ابوابها بعد التأكد من اصابة موظفة تعمل في المصلحة بفيروس كورونا. وعلى الفور بدأت اجراءات تعقيم المصلحة، على ان يتم اجراء فحوص للمخالطين.
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مصلحة تسجيل السيارات
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