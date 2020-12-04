مصلحة تسجيل السيارات في صيدا أغلقت ابوابها بعد اصابة موظفة بـ"كورونا"

أغلقت صباح اليوم مصلحة تسجيل السيارات في صيدا( النافعة) ابوابها بعد التأكد من اصابة موظفة تعمل في المصلحة بفيروس كورونا. وعلى الفور بدأت اجراءات تعقيم المصلحة، على ان يتم اجراء فحوص للمخالطين.