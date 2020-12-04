تخوف من عمل طائرات الاستطلاع





من الواضح أن "حزب الله" يأخذ اجراءات امنية مشددة، خصوصا في المناطق التي تنشط فيها طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، والتي تعمل بشكل مكثف فوق الضاحية الجنوبية لبيروت في الاسابيع الماضية.



وعلم "لبنان ٢٤" أن هناك مخاوف جدية من ذهاب تل ابيب الى عمليات امنية مستخدمة طائرات الاستطلاع كطائرات انتحارية او لاستهدافات محدودة ودقيقة..